Зеленский надеется на плодотворную встречу с Трампом - The Guardian

Президент Владимир Зеленский пока не получил приглашение Белого дома о визите в США, сообщает The Guardian.
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"Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас состоялась плодотворная встреча", - отметил в интервью Зеленский.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "если Украина и Россия смогут выработать "какую-то договоренность", которая приведет к нормализации отношений между этими странами, "это будет очень хорошо".
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