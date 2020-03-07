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Зеленский надеется на плодотворную встречу с Трампом - The Guardian

Зеленский надеется на плодотворную встречу с Трампом - The Guardian - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
07.03.2020, 11:11

По словам президента Владимира Зеленского, подготовку встречи лидеров двух стран обсуждают дипломаты

Президент Владимир Зеленский пока не получил приглашение Белого дома о визите в США, сообщает The Guardian.

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"Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас состоялась плодотворная встреча", - отметил в интервью Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "если Украина и Россия смогут выработать "какую-то договоренность", которая приведет к нормализации отношений между этими странами, "это будет очень хорошо". 

Читайте также: США готовят информвойну против РФ: Путина трогать не будут - WP

Арина Толина
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