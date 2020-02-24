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Трамп хочет, чтобы Украина и РФ выработали "какое-то соглашение" и "поладили"

Трамп хочет, чтобы Украина и РФ выработали "какое-то соглашение" и "поладили" - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
24.02.2020, 09:01

"Было бы классно для всего мира", если бы РФ и Украина договорились прекратить войну, сказал хозяин Белого дома, не вдаваясь в детали, как это сделать

Если Украина и Россия смогут выработать "какую-то договоренность", которая приведет к нормализации отношений между этими странами, "это будет очень хорошо". Так американский президент Дональд Трамп ответил на брифинге на вопрос, что он думает о словах российского коллеги Владимира Путина о том, что "некоторые страны пытаются разделить Россию и Украину".

"Ну, я бы хотел увидеть, как они (Украина и РФ, - ред.) поладят. Если бы они поладили в том смысле, что нашли общий язык, это было бы классно", - сказал он.

Читайте колонку: Хербст: Успех Украины может стать успехом Америки. И вот почему

Необъявленная война России против Украины длится шестой год. На театре военных действий на Донбассе с 2015-го она - преимущественно позиционная, "окопная", с редкими обострениями на линии разграничения. LIGA.net ведет хронику войны.

Кроме того, президента США дважды спросили на брифинге о том, беспокоит ли его возможное вмешательство РФ в американскую предвыборную кампанию. Трамп ушел от прямого ответа.

Ранее разведсообщество США сообщило, что Кремль якобы помогает Трампу остаться на второй срок.

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Евгений Пилипенко
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