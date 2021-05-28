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Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА: что о ней известно

28.05.2021, 21:36
Зеленский назначил новую главу Кировоградской ОГА: что о ней известно - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Марии Черной главой Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский встретился с Черной в пятницу в ОП и вручил ей служебное удостоверение. Он пожелал ей успеха на новой должности и выразил убежденность, что опыт работы в обладминистрации и знание особенностей региона помогут ей реализовать богатый потенциал области.

Как сообщили в ОП, Черная родилась в 1974 году в Кировоградской области. В 2003-м окончила Кировоградский государственный педагогический университет им. Винниченко (педагогика и методика среднего образования, украинский язык и литература), а в 2015 году – Кировоградский национальный технический университет (управление финансово-экономической безопасностью).

С 2002 по 2011 год работала на различных должностях в Компаниевского райгосадминистрации Кировоградской области. В августе 2011-го была назначена заместителем начальника главного управления агропромышленного развития – начальником управления экономической политики Кировоградской ОГА. С 2020 года занимала должность директора департамента агропромышленного развития Кировоградской ОГА.

Согласно декларации Черной за 2019 год, она владеет квартира в Кропивницком площадью 50,5 кв м, которую чиновница приобрела в 2019 году за 486 000 грн. Другой недвижимости, транспортных средств или денежных активов она не задекларировала.

Черная стала четвертым главой ОГА за два года президентства Зеленского. 

15 апреля Зеленский уволил Андрея Назаренко с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Кировоградская ОГА мария чорная
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