Зеленский назначил нового главу Национального института стратегических исследований

Президент Владимир Зеленский назначил директором Национального института стратегических исследований Александра Богомолова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", – сказано в указе Зеленского, подписанном сегодня, 10 сентября.

СПРАВКА. Александр Богомолов – украинский ученый, директор Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины, эксперт по Ближнему Востоку, доктор филологических наук (языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Америки и Австралии).

С августа 2019-го эту должность занимал генерал-майор Александр Литвиненко, а 23 июля этого года Литвиненко был освобожден. Он стал главой Службы внешней разведки Украины, заменив генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины и определен как базовое научно-исследовательское учреждение аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.

27 июля президент подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

28 июля Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС, а также уволил командующего ДШВ.

23 августа Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины – вместо Валерия Кондратюка назначен Александр Литвиненко. Также президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого.

Читайте также: Кадровые ротации в спецслужбах Украины. Что происходит

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.