Зеленский назначил нового главу Национального института стратегических исследований
Президент Владимир Зеленский назначил директором Национального института стратегических исследований Александра Богомолова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
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"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", – сказано в указе Зеленского, подписанном сегодня, 10 сентября.
С августа 2019-го эту должность занимал генерал-майор Александр Литвиненко, а 23 июля этого года Литвиненко был освобожден. Он стал главой Службы внешней разведки Украины, заменив генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.
Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины и определен как базовое научно-исследовательское учреждение аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.
- 27 июля президент подписал указ об отставке главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
- 28 июля Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ и командующего ООС, а также уволил командующего ДШВ.
- 23 августа Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины – вместо Валерия Кондратюка назначен Александр Литвиненко. Также президент уволил первого замглавы СБУ Руслана Баранецкого.
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