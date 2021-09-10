UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский назначил нового главу Национального института стратегических исследований

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 19:18
Зеленский назначил нового главу Национального института стратегических исследований - Фото
Александр Богомолов (Фото - nas.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский назначил директором Национального института стратегических исследований Александра Богомолова. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Назначить Богомолова Александра Викторовича директором Национального института стратегических исследований", – сказано в указе Зеленского, подписанном сегодня, 10 сентября.

СПРАВКА. Александр Богомолов – украинский ученый, директор Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины, эксперт по Ближнему Востоку, доктор филологических наук (языки народов Азии, Африки, аборигенных народов Америки и Австралии).

С августа 2019-го эту должность занимал генерал-майор Александр Литвиненко, а 23 июля этого года Литвиненко был освобожден. Он стал главой Службы внешней разведки Украины, заменив генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка.

Национальный институт стратегических исследований подчинен президенту Украины и определен как базовое научно-исследовательское учреждение аналитико-прогнозного сопровождения деятельности главы государства.

Читайте также: Кадровые ротации в спецслужбах Украины. Что происходит

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский указ назначение институт стратегических иследований Александр Богомолов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 