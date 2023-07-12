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Зеленский о миротворцах НАТО: ВСУ достаточно, вопрос в новейшем оружии

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 20:06
Зеленский о миротворцах НАТО: ВСУ достаточно, вопрос в новейшем оружии - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды о готовности послать вместе с НАТО миротворцев в Украину в случае прекращения огня. Зеленский отметил, что ни Украина, ни НАТО не заинтересованы в этом. Об этом он рассказал во время пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе.

"Я честно хочу сказать, что такой вопрос никто не поднимает. И страны НАТО не заинтересованы. И мы не заинтересованы, пока мы не в НАТО, чтобы у нас располагались те или иные вооруженные силы", – сказал Зеленский.

По мнению президента, сейчас ВСУ достаточно, а вопрос заключается в поставках конкретного новейшего оружия образца НАТО.

В то же время, он отметил, что после вступления в НАТО украинские военные могут быть приглашены в другие государства-члены Альянса.

"Партнеры понимают, что у нас мощная армия. И когда мы будем в НАТО, наши военные, которые понятны, с опытом военным — вот они, уверен я, могут быть приглашены в рамках действующего законодательства обеспечивать соответствующую безопасность на территориях других государств НАТО", – сказал Зеленский.

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Артём Джерипа
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