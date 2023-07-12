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Зеленський про миротворців НАТО: ЗСУ достатньо, питання в новітній зброї

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 20:06
Зеленський про миротворців НАТО: ЗСУ достатньо, питання в новітній зброї - Фото
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню. Зеленський зазначив, що ані Україна, ані НАТО не зацікавлені в цьому. Про це він розповів під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Я чесно хочу сказати, що таке питання ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені. І ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили", – сказав Зеленський.

На думку президента, наразі ЗСУ достатньо, а питання полягає у постачанні конкретної новітньої зброї зразка НАТО.

Водночас він зазначив, що після вступу до НАТО українські військові можуть бути запрошені в інші держави-члени Альянсу.

"Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з досвідом військовим — ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО", – сказав Зеленський.

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Артем Джеріпа
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