Зеленський про миротворців НАТО: ЗСУ достатньо, питання в новітній зброї

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву президента Польщі Анджея Дуди щодо готовності надіслати разом із НАТО миротворців в Україну у разі припинення вогню. Зеленський зазначив, що ані Україна, ані НАТО не зацікавлені в цьому. Про це він розповів під час пресконференції на саміті НАТО у Вільнюсі.

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"Я чесно хочу сказати, що таке питання ніхто не підіймає. І країни НАТО не зацікавлені. І ми не зацікавлені, поки ми не в НАТО, щоб у нас розташовувались ті чи інші збройні сили", – сказав Зеленський.

На думку президента, наразі ЗСУ достатньо, а питання полягає у постачанні конкретної новітньої зброї зразка НАТО.

Водночас він зазначив, що після вступу до НАТО українські військові можуть бути запрошені в інші держави-члени Альянсу.

"Партнери розуміють, що у нас потужна армія. І коли ми будемо в НАТО, то наші військові, які зрозумілі, з досвідом військовим — ось вони, впевнений я, можуть бути запрошеними в рамках чинного законодавства забезпечувати відповідну безпеку на територіях інших держав НАТО", – сказав Зеленський.

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