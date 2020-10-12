Зеленский о Порошенко: Ему до сих пор кажется, что он президент

Владимир Зеленский прокомментировал назначение Олега Татарова на должность замглавы ОП и рассказал о 15 уголовных делах против Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что не считает замглавы Офиса президента Олега Татарова причастным к разгону людей на Майдане, а также, что у него нет цели преследовать пятого президента Петра Порошенко – просто все олигархи должны жить по единым законам. Об этом он рассказал в интервью Стивену Сакуру для программы HARDtalk BBC.

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Зеленский заявил, что уважает Майдан и никогда не стал бы назначать на должности человека, принимавшего участие в его разгоне, а освещают этот вопрос (назначение Олега Татарова на должность замглавы Офиса президента, – ред.) именно в таком ключе только те СМИ, которые принадлежат Петру Порошенко.

"Ему до сих пор кажется, что он президент и он финансирует те или иные СМИ, которыми владеет, а есть многие СМИ, которыми он не владеет. Он не может успокоиться, что он не президент, вот и все", – отметил глава государства.

Также он прокомментировал слова Стивена Сакура о пятнадцати уголовных делах, открытых против Порошенко и о том, что создается впечатление, будто нынешняя власть целенаправленно преследует пятого президента.

"Все олигархи должны жить по законам, Порошенко один из этих олигархов<...>Все равны перед законом. И уголовные дела, которые есть против чиновников бывших, бизнесменов, которые воровали деньги или вероятно их воровали, они должны предстать перед судом", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Дарья Мостовая

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