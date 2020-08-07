Зеленский объяснил, почему сделал замом Ермака чиновника МВД времен Януковича

"Мы все жили во времена Януковича", - сказал глава государства и добавил, что не все сбежали в Россию вместе с ним

Президент Владимир Зеленский не видит ничего зазорного в назначении на должность замглавы Офиса президента Олега Татарова, который был заместителем начальника Главного следственного управления МВД при министре Виталии Захарченко (2011–2014). Об этом он сказал на брифинге во время поездки на Донбасс, отвечая на вопрос журналистки, "почему так много назначений из старых кадров".

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"Я не знаю, о каких старых кадрах речь", - начал Зеленский и несколько минут говорил о том, какие славные люди в армии, а также о назначении руководителем ГУР Кирилла Буданова. Потом он все же перешел к вопросу о Татарове.

"Что касается этого человека... Я не знаю, что такое "он старый человек". Думаю, он возрастом примерно как я. Ему за 40, даже нет 50-ти. <...> Мы все жили во времена Януковича. Но некоторые сбежали вместе с господином Януковичем. А много людей осталось нормальных, которые не предали Украину", – сказал глава государства.

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Зеленскому "кажется несправедливым", что всех, кто возглавлял то или иное звено власти при Януковиче, считают старой властью. "Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы поменять нашу страну, моральная сторона - самая главная".

Евгений Пилипенко

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