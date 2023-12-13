Зеленский о ракетном ударе по Киеву: РФ била по энергетическим объектам. Позорная страна

Зеленский заявил, что договорился с Байденом о работе над увеличением количества систем ПВО в Украине

Владимир Зеленский (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне целились по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам во время ракетного удара по Киеву в ночь на 13 декабря. Об этом он сообщил в Telegram.

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По его словам, Украина будет работать над увеличением количества систем противовоздушной обороны.

Он отметил, что это было одной из тем переговоров с президентом США Джо Байденом.

"Страна-террорист показала, как важно это решение. Каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет важна. А РФ в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детсадам и энергообъектам зимой", — заявил Зеленский.

В ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Киеву. В Киевской городской военной администрации сообщили, что погибших нет, 53 человека пострадали, в частности, шестеро детей. Есть разрушения в Дарницком, Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах.

Россияне били ракетами типа С-400 и "Искандер".

Ранее стало известно, что в ночь на 11 декабря россияне запустили по столице восемь баллистических ракет, четыре человека пострадали.

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