Зеленський про ракетний удар по Києву: РФ била по енергетичних об'єктах. Ганебна країна
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілилися по житлових кварталах, дитячих садках та енергетичних об'єктах під час ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, Україна працюватиме над збільшенням кількості систем протиповітряної оборони.
Він зазначив, що це була одна з тем переговорів із президентом США Джо Байденом.
"Країна-терорист показала, як важливе це рішення. Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет важлива. А РФ вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі, ударяючи по житлових кварталах, дитсадках та енергооб'єктах взимку", — заявив Зеленський.
- У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.
- Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".
- Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.
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