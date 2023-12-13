Зеленський про ракетний удар по Києву: РФ била по енергетичних об'єктах. Ганебна країна

Зеленський заявив, що домовився з Байденом щодо роботу над збільшенням кількості систем ППО в Україні

Володимир Зеленський (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілилися по житлових кварталах, дитячих садках та енергетичних об'єктах під час ракетного удару по Києву в ніч проти 13 грудня. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, Україна працюватиме над збільшенням кількості систем протиповітряної оборони.

Він зазначив, що це була одна з тем переговорів із президентом США Джо Байденом.

"Країна-терорист показала, як важливе це рішення. Кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет важлива. А РФ вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, яка випускає ракети вночі, ударяючи по житлових кварталах, дитсадках та енергооб'єктах взимку", — заявив Зеленський.

У ніч проти 13 грудня російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Києву. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що загиблих немає, 53 особи постраждали, зокрема шестеро дітей. Є руйнування у Дарницькому, Голосіївському, Деснянському та Дніпровському районах.

Росіяни били ракетами типу С-400 та "Іскандер".

Раніше стало відомо, що в ніч проти 11 грудня росіяни запустили по столиці вісім балістичних ракет, четверо людей постраждали.

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