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Зеленский о разговоре с Эрдоганом: Голос Турции важен, когда речь идет о выводе войск РФ

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 16:02
Зеленский о разговоре с Эрдоганом: Голос Турции важен, когда речь идет о выводе войск РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал ему о последствиях подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами, а также о рисках для Запорожской атомной электростанции.

Он передал турецкому лидеру список нужд Украины для ликвидации бедствия. 

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных граждан, в частности крымских татар, продолжении и расширении зерновой инициативы", — заявил Зеленский.

Турция же сообщила, что Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС с участием экспертов из России. 

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
  • Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.
  • Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.
  • В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

Читайте также: Как и зачем Россия уничтожила Каховскую ГЭС. Первые факты и оценки

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийвойнаТурцияреджеп тайип эрдоганкаховская гэс
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