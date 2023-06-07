Зеленский о разговоре с Эрдоганом: Голос Турции важен, когда речь идет о выводе войск РФ

Президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал ему о последствиях подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, он рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях подрыва Каховской ГЭС россиянами, а также о рисках для Запорожской атомной электростанции.

Он передал турецкому лидеру список нужд Украины для ликвидации бедствия.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных граждан, в частности крымских татар, продолжении и расширении зерновой инициативы", — заявил Зеленский.

Турция же сообщила, что Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию для расследования подрыва Каховской ГЭС с участием экспертов из России.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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