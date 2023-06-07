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Зеленський про розмову з Ердоганом: Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення військ РФ

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 16:02
Зеленський про розмову з Ердоганом: Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення військ РФ - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом розповів йому про наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він написав у Twitter.

За його словами, він розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами, а також про ризики для Запорізької атомної електростанції.

Він передав турецькому лідеру перелік потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", — заявив Зеленський.

Туреччина повідомила, що Ердоган запропонував Зеленському створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС за участю експертів з Росії.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

Читайте також: Як і навіщо Росія знищила Каховську ГЕС. Перші факти та оцінки

Дмитро Гриниченко
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