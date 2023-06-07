Зеленський про розмову з Ердоганом: Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення військ РФ
Президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом розповів йому про наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він написав у Twitter.
За його словами, він розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами, а також про ризики для Запорізької атомної електростанції.
Він передав турецькому лідеру перелік потреб України для ліквідації лиха.
"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", — заявив Зеленський.
Туреччина повідомила, що Ердоган запропонував Зеленському створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС за участю експертів з Росії.
- Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
- Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.
- Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
- У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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