Зеленський про розмову з Ердоганом: Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення військ РФ

Президент Володимир Зеленський у розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом розповів йому про наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, він розповів Ердогану про гуманітарні та екологічні наслідки підриву Каховської ГЕС росіянами, а також про ризики для Запорізької атомної електростанції.

Він передав турецькому лідеру перелік потреб України для ліквідації лиха.

"Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув'язнених громадян, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи", — заявив Зеленський.

Туреччина повідомила, що Ердоган запропонував Зеленському створити міжнародну комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС за участю експертів з Росії.

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.

Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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