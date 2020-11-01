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Зеленский о ситуации с КСУ: Черти открывают свои лица, их фамилии вы знаете

01.11.2020, 17:02
Зеленский о ситуации с КСУ: Черти открывают свои лица, их фамилии вы знаете - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Зеленский назвал решение Конституционного суда "заговором старых элит и олигархов"

Президент Владимир Зеленский назвал недавнее скандальное решение Конституционного суда по антикоррупционной реформе "публичным проявлением заговора части старых элит и олигархов" против президента и страны. Об этом он написал в своем Facebook.

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"Давайте скажу несколько слов о нашем Конституционный Суд, который на этой неделе решил противопоставить себя государству и обществу. Откровенно. Лицом к лицу. Как между своими", – написал Зеленский.

По его словам, сегодня "на одной чаше весов – уничтожение всего того, ради чего боролись на всех наши Майданы... На другой чаше весов – полноценная свобода. Полноценные права людей и гарантии справедливости".

Зеленский назвал решение КСУ "заговором старых элит и олигархов".

"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против. Потому что только слабый президент и слабое государство – залог сохранения их коррупционного образа жизни. Иначе они не умеют. Как там говорят – на Хэллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало. Фамилии чертей вы прекрасно знаете". – написал президент.

Вадим Ребрина
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