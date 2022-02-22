Зеленский о военном положении: Мы верим, что мощной войны России против Украины не будет

Президент Владимир Зеленский полагает, что полномасштабной войны России против Украины не будет. Об этом он заявил на совместном с эстонским лидером Аланом Карисом брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения военного положения в стране после вчерашнего признания Кремлем террористов на Донбассе "республиками".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"О сегодняшней ситуации. О военном положении – очень просто. Это вопрос для нас понятный: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины, и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение", – сказал он.

Читайте также: Зеленский рассмотрит разрыв дипломатических отношений с Россией

Позднее президент добавил, что "большая трагедия может быть", если Кремль все же даст команду на вторжение.

"Если у нас будет полномасштабное вторжение со стороны РФ, в опасности будут наши соседи – Молдова, Литва, Латвия, Эстония. Не дай бог. Я никому этого не желаю. Но никто не хочет войны: в Украине люди хотят мира. Но мы должны готовиться к любым шагам со стороны соседей", – сказал Зеленский в конце брифинга.

На том же брифинге Зеленский сказал о реакции Запада на путинские действия: Россия признала боевиков очень быстро – реакция должна быть такой же. Сказал, что нужно "немедленно" ввести санкции, и среди них – остановить Северный поток-2.

В июле 2019 года Зеленский внес изменения в положение о военной службе.

Опрос КМИС о Зеленском и военном положении за ноябрь 2021 года.

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.