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Зеленский о военном положении: Мы верим, что мощной войны России против Украины не будет

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 12:25
Зеленский о военном положении: Мы верим, что мощной войны России против Украины не будет - Фото
Владимир Зеленский (фото — пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский полагает, что полномасштабной войны России против Украины не будет. Об этом он заявил на совместном с эстонским лидером Аланом Карисом брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о возможности введения военного положения в стране после вчерашнего признания Кремлем террористов на Донбассе "республиками".

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"О сегодняшней ситуации. О военном положении – очень просто. Это вопрос для нас понятный: мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины, и не будет широкой эскалации со стороны РФ. Если будет – будет введено военное положение", – сказал он. 

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Позднее президент добавил, что "большая трагедия может быть", если Кремль все же даст команду на вторжение.

"Если у нас будет полномасштабное вторжение со стороны РФ, в опасности будут наши соседи – Молдова, Литва, Латвия, Эстония. Не дай бог. Я никому этого не желаю. Но никто не хочет войны: в Украине люди хотят мира. Но мы должны готовиться к любым шагам со стороны соседей", – сказал Зеленский в конце брифинга.

На том же брифинге Зеленский сказал о реакции Запада на путинские действия: Россия признала боевиков очень быстро – реакция должна быть такой же. Сказал, что нужно "немедленно" ввести санкции, и среди них – остановить Северный поток-2.

  • В июле 2019 года Зеленский внес изменения в положение о военной службе.
  • Опрос КМИС о Зеленском и военном положении за ноябрь 2021 года.
Евгений Пилипенко
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