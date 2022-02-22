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Против России нужно немедленно ввести санкции, остановить Северный поток-2 – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 12:32
Против России нужно немедленно ввести санкции, остановить Северный поток-2 – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский и Алар Карис (фото - Twitter президента Эстонии)

Президент Владимир Зеленский призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить проект российского-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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"Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций против России за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать в себя полную остановку Северного потока-2", – сказал он.

По словам Зеленского, Украина сегодня, как никогда, нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров. Он уточнил, что особенно важна помощь в усилении обороноспособности, а также экономическая поддержка.

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Яна Катасонова
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агрессия России Владимир Зеленский санкции северный поток-2 Алар Карис
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