Против России нужно немедленно ввести санкции, остановить Северный поток-2 – Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить проект российского-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций против России за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать в себя полную остановку Северного потока-2", – сказал он.
По словам Зеленского, Украина сегодня, как никогда, нуждается в усиленной поддержке со стороны партнеров. Он уточнил, что особенно важна помощь в усилении обороноспособности, а также экономическая поддержка.
- 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, ныне фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина и готовят санкции. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
- В МИД Украины призвали вводить против России болезненные санкции для прекращения агрессии режима Кремля.
Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника
Комментарии