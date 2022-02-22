"Настало время действовать". У Кулебы настаивают на санкциях за решение Путина по Донбассу

Признав "независимость" террористических организаций ДНР и ЛНР, Россия нарушила нормы международного права и суверенитет Украины. Решение не будет иметь правовых последствий, но является сигналом к действиям для прекращения агрессии России. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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"Мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", – сказано в сообщении.

В МЗС подчеркнули, что украинская дипломатия предпринимает сейчас все возможные шаги для предотвращения вооруженного конфликта. Как отметили в ведомстве, последующие действия России "зависят от реакции мира на события".

В министерстве заявили, что решение России по Донбассу "не будет иметь никаких правовых последствий" – оно увеличивает эскалацию ситуации и может означать выход РФ из минских договоренностей.

В МИД заверили, что украинские дипломаты понимают все риски и не поддаются на провокации России – Украина будет идти по пути политико-дипломатического решения конфликта.

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Яна Катасонова

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