США в Совбезе ООН: Путин называет войска России "миротворцами". Это чушь

Войска России, которые лидер РФ Владимир Путин решил официально ввести на Донбасс, не являются "миротворцами". Кремль пытается создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину, заявила на экстренном заседании Совбеза ООН представитель США Линда Томас-Гринфилд.

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Она отметила, что оккупированные районы Донбасса контролировались марионетками Кремля с 2014 года, а теперь Путин решил признать их "республиками" и разместить там российские войска.

"Он называет их миротворцами. Это чушь. Мы знаем, какие они на самом деле", – сказала дипломат.

Томас-Гринфилд подчернкула, что явная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины ничем не спровоцирована. По ее словам, этот шаг Путина "явно является основой для попытки создать предлог для дальнейшего вторжения в Украину".

Бывший посол США в России Майкл МакФол также призвал не называть войска РФ "миротворцами".

"Когда вы описываете российских солдат, вторгающихся в Украину прямо сейчас, как "миротворцев", даже когда вы используете кавычки, вы используете язык, который Путин хочет, чтобы вы использовали. Называйте вещи своими именами. Это вторжение", – написал он в Twitter.

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Марк Сировой

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