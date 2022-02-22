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Зеленский о санкциях: Россия признала боевиков очень быстро – реакция должна быть такой же

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 12:27
Зеленский о санкциях: Россия признала боевиков очень быстро – реакция должна быть такой же - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация сейчас развивается очень быстро, поэтому важно так же быстро вводить санкции против России. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.

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"Именно быстрая помощь нужна. Видите, как быстро Россия признала [террористические организации] ЛНР и ДНР. Как она это сделала? Очень быстро. Реакция должна быть такой же быстрой", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что благодарен другим странам за помощь в поставках вооружения, но, по его мнению, именно мощная санкционная политика может влиять на дальнейшую вероятную эскалацию со стороны РФ.

Он призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить проект российско-немецкого газопровода Северный поток-2. 

Президент подчеркнул, что первые шаги российской агрессии уже сделаны – не нужно ждать эскалации. "Считаем, что юридически агрессия уже сделана", – сказал Зеленский, предостерегая, что "может быть большая трагедия".

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский война агрессия рф Алар Карис
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