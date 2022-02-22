Зеленский о санкциях: Россия признала боевиков очень быстро – реакция должна быть такой же
Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация сейчас развивается очень быстро, поэтому важно так же быстро вводить санкции против России. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом.
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"Именно быстрая помощь нужна. Видите, как быстро Россия признала [террористические организации] ЛНР и ДНР. Как она это сделала? Очень быстро. Реакция должна быть такой же быстрой", – сказал Зеленский.
Глава государства отметил, что благодарен другим странам за помощь в поставках вооружения, но, по его мнению, именно мощная санкционная политика может влиять на дальнейшую вероятную эскалацию со стороны РФ.
Он призвал союзников немедленно ввести санкции против России, в том числе полностью остановить проект российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
Президент подчеркнул, что первые шаги российской агрессии уже сделаны – не нужно ждать эскалации. "Считаем, что юридически агрессия уже сделана", – сказал Зеленский, предостерегая, что "может быть большая трагедия".
- 21 февраля Путин признал "республиками" захваченные Россией территории Донбасса "в границах, сейчас фактически установленных". Он также распорядился официально ввести на Донбасс российские войска.
- Страны Запада раскритиковали решение Путина. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением из-за действий России.
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