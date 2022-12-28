UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский об успехах ВСУ: Может, армия РФ и не знала, что способна так стремительно бежать

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 18:40
Зеленский об успехах ВСУ: Может, армия РФ и не знала, что способна так стремительно бежать - Фото
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба президента)

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины освободили от армии РФ более 1800 населенных пунктов и заставили россиян бежать из Харьковской области, хоть у тех и было там преимущество как в количестве военных, так и в технике и вооружении. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая 28 декабря с посланием к народу и парламенту в Верховной Раде.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые борются за мир для Украины. Это ВСУ, Нацгвардия, пограничники, разведка, СБУ, Силы спецопераций, Нацполиция.

"Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Черном море "несколько уменьшилось" флагманов РФ, а один "печально известный" мост сейчас все чаще работает на выезд, а не на въезд.

"Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что активные действия украинских защитников в Харьковской области "перевернули многие страницы старой истории".

"Может, российская армия и не знала, что способна аж так стремительно бежать. Бежать, оставляя все, – позиции, оружие, своих солдат и коллаборантов. Оккупанты бежали, хотя имели преимущество на этом направлении – в количестве вооружения, техники и солдат", – сказал Зеленский.

У украинской армии тем временем, по словам Зеленского, было и есть более существенное превосходство – в решительности и силе своей земли под ногами. Это преимущество, отметил президент, усиливается мощным оружием, которое Украина получает и продолжит получать от Запада.

На сегодняшний день, по словам Зеленского, украинские силы освободили от россиян более 1800 городов и сел Украины.

  • В видеообращении к украинцам 27 декабря Зеленский озвучил цели Украины на наступающий год – это не только полное освобождение страны от оккупантов, но и начало ее восстановления.

Читайте также: Зеленский: Благодаря украинцам мир вспоминает, что такое быть победителями

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война крымский мост контрнаступление
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 