Зеленский об успехах ВСУ: Может, армия РФ и не знала, что способна так стремительно бежать

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины освободили от армии РФ более 1800 населенных пунктов и заставили россиян бежать из Харьковской области, хоть у тех и было там преимущество как в количестве военных, так и в технике и вооружении. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, выступая 28 декабря с посланием к народу и парламенту в Верховной Раде.

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Зеленский поблагодарил украинских воинов, которые борются за мир для Украины. Это ВСУ, Нацгвардия, пограничники, разведка, СБУ, Силы спецопераций, Нацполиция.

"Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что в Черном море "несколько уменьшилось" флагманов РФ, а один "печально известный" мост сейчас все чаще работает на выезд, а не на въезд.

"Если работает, конечно. И это показало, каким будет будущее. Оно будет украинским", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что активные действия украинских защитников в Харьковской области "перевернули многие страницы старой истории".

"Может, российская армия и не знала, что способна аж так стремительно бежать. Бежать, оставляя все, – позиции, оружие, своих солдат и коллаборантов. Оккупанты бежали, хотя имели преимущество на этом направлении – в количестве вооружения, техники и солдат", – сказал Зеленский.

У украинской армии тем временем, по словам Зеленского, было и есть более существенное превосходство – в решительности и силе своей земли под ногами. Это преимущество, отметил президент, усиливается мощным оружием, которое Украина получает и продолжит получать от Запада.

На сегодняшний день, по словам Зеленского, украинские силы освободили от россиян более 1800 городов и сел Украины.

В видеообращении к украинцам 27 декабря Зеленский озвучил цели Украины на наступающий год – это не только полное освобождение страны от оккупантов, но и начало ее восстановления.

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Оксана Житнюк

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