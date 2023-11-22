Зеленский обратился к гражданам США. Говорит: Деньги возвращаются к вам через производство

Президент Владимир Зеленский обратился к американским гражданам и сказал, что большая часть денег для Украины возвращается в США. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

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По его словам, деньги для Украины возвращаются в США через производство и рабочие места — так он ответил тем американцам, которые считают, что деньги стоит выделять на внутренние вопросы.

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Таким образом, большая часть продукции будет производиться в ваших штатах", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на выделение нового пакета помощи Конгрессом.

В конце октября 2023 года глава Пентагона Остин запросил $44 млрд на поддержку Украины: на что они пойдут.

По данным проведенного в середине ноября опроса Ipsos, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка предоставления оружия Израилю.

Военная помощь Украине. Лидеры Конгресса США хотят принять пакет до Рождества — NBC News.

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