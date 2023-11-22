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Зеленский обратился к гражданам США. Говорит: Деньги возвращаются к вам через производство

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 08:32
Зеленский обратился к гражданам США. Говорит: Деньги возвращаются к вам через производство - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Владимир Зеленский обратился к американским гражданам и сказал, что большая часть денег для Украины возвращается в США. Об этом он сообщил в интервью каналу Fox News.

По его словам, деньги для Украины возвращаются в США через производство и рабочие места — так он ответил тем американцам, которые считают, что деньги стоит выделять на внутренние вопросы. 

"Когда вы производите для Украины и вместе с Украиной, вы производите это также и с американцами. Таким образом, большая часть продукции будет производиться в ваших штатах", — сказал Зеленский.

Он выразил надежду на выделение нового пакета помощи Конгрессом.

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Читайте также: У республиканцев выдвинули требования к Байдену для продолжения помощи Украине

Дмитрий Гриниченко
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