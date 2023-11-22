RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський звернувся до громадян США. Говорить: Гроші повертаються до вас через виробництво

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 08:32
Зеленський звернувся до громадян США. Говорить: Гроші повертаються до вас через виробництво - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Президент Володимир Зеленський звернувся до американських громадян і сказав, що більшість грошей для України повертається до США. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, гроші для України повертаються до США через виробництво та робочі місця — так він відповів американцям, які вважають, що гроші варто виділяти на внутрішні питання.

"Коли ви робите для України і разом з Україною, ви робите це також і з американцями. Таким чином, більша частина продукції буде вироблятися у ваших штатах", – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання на надання нового пакета допомоги Конгресом.

  • Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.
  • За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.
  • Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва – NBC News.

Читайте також: У республіканців висунули вимоги до Байдена для продовження допомоги Україні

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаКонгрес СШАвійськова допомога

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 