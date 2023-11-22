Зеленський звернувся до громадян США. Говорить: Гроші повертаються до вас через виробництво

Президент Володимир Зеленський звернувся до американських громадян і сказав, що більшість грошей для України повертається до США. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, гроші для України повертаються до США через виробництво та робочі місця — так він відповів американцям, які вважають, що гроші варто виділяти на внутрішні питання.

"Коли ви робите для України і разом з Україною, ви робите це також і з американцями. Таким чином, більша частина продукції буде вироблятися у ваших штатах", – сказав Зеленський.

Він висловив сподівання на надання нового пакета допомоги Конгресом.

Наприкінці жовтня 2023 року глава Пентагону Остін запросив $44 млрд на підтримку України: на що вони підуть.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримують 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка надання зброї Ізраїлю.

Військова допомога Україні. Лідери Конгресу США хочуть ухвалити пакет до Різдва – NBC News.

Читайте також: У республіканців висунули вимоги до Байдена для продовження допомоги Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.