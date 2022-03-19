Зеленский обратился к швейцарцам: напомнил о счетах оккупантов в их банках и Nestle

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к политикам и гражданам Швейцарии призвал их заморозить активы россиян, которые развязали войну против Украины, и повлиять на швейцарский бизнес, не желающий уходить из РФ.

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Зеленский отметил, что, когда еще не стал президентом, мечтал, чтобы украинцы жили как швейцарцы — имели такой же уровень жизни, такую же свободу, дружбу между общинами и такую же уверенность в своих силах.

После избрания на пост президента, по словам Зеленского, в Украине начали принимать соответствующие законы, "чтобы со временем мы пришли к жизни, к уровню жизни как у вас".

"И мы это делали. Пока не наступил черный день. 24 февраля. День начала полномасштабного российского вторжения на нашу землю, в Украину. И тогда все изменилось", – сказал он.

Сейчас, отметил Зеленский, он хотел бы, чтобы швейцарцы "стали как украинцы в борьбе против зла". "Чтобы не было вопроса о банках. О ваших банках. Где хранятся деньги всех тех, кто развязал эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это тоже борьба против зла", – сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо полное замораживание активов этих людей. "Это большая борьба, и вы это можете", – отметил он.

Зеленский сказал, что также важен вопрос бизнеса, который работает в России, несмотря на войну.

"Good food. Good life". Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Нестле. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас – когда оттуда раздаются угрозы также другим странам Европы. Уже не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина

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