Зеленский обсудил с президентом Евросовета санкции против РФ

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Беседа прошла накануне заседания Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос продления санкций против России.

Зеленский выразил надежду, что лидеры стран ЕС будут едины в вопросе продолжения санкционного давления на РФ до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Также президент поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал успехов и рассказал о результатах саммита в нормандском формате.

Мишель отметил прогресс Украины в евроинтеграционных реформах и подтвердил готовность ЕС оказывать необходимую помощь.

В ночь на 10 декабря в Париже закончились переговоры в нормандском формате, в том числе двусторонние Зеленский-Путин . Вот к чему пришли .

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