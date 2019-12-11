Зеленский обсудил с президентом Евросовета санкции против РФ

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Беседа прошла накануне заседания Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос продления санкций против России.
Зеленский выразил надежду, что лидеры стран ЕС будут едины в вопросе продолжения санкционного давления на РФ до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.
Также президент поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал успехов и рассказал о результатах саммита в нормандском формате.
Мишель отметил прогресс Украины в евроинтеграционных реформах и подтвердил готовность ЕС оказывать необходимую помощь.
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