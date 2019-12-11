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Зеленский обсудил с президентом Евросовета санкции против РФ

Зеленский обсудил с президентом Евросовета санкции против РФ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)
11.12.2019, 14:22

Президент поздравил Шарля Мишеля со вступлением в должность

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Беседа прошла накануне заседания Европейского совета, на котором будет обсуждаться вопрос продления санкций против России.

Зеленский выразил надежду, что лидеры стран ЕС будут едины в вопросе продолжения санкционного давления на РФ до полного выполнения минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины.

Также президент поздравил главу Европейского совета со вступлением в должность, пожелал успехов и рассказал о результатах саммита в нормандском формате.

Мишель отметил прогресс Украины в евроинтеграционных реформах и подтвердил готовность ЕС оказывать необходимую помощь.

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Владимир Зеленский санкции нормандский формат
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