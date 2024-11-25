Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и назвал самое тяжелое направление
Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства, в частности, назвал самое тяжелое направление на фронте.
По словам президента, тяжелее всего сейчас в Донецкой области на Кураховском направлении. Ведется работа, чтобы укрепить позиции ВСУ.
Зеленский высказался и о ситуации на Запорожском направлении. По его словам, командование видит существующие угрозы, однако Силы обороны контролируют ситуацию.
Также глава государства сообщил, что в Курской области России Силы обороны защищают свои позиции и наносят врагу "очень ощутимые потери".
"Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в пограничье", – отметил он.
- 31 октября появилась информация о "большом наступлении" РФ на Запорожье. Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил LIGA.net, что 200 000 солдат – весь юг с Крымом.
- 11 ноября спикер ВСУ заявил, что Россия может пойти в штурмы на юге Запорожской области в течение нескольких дней.
- 22 ноября собеседник LIGA.net в Генштабе сообщил, что Курская операция сорвала планы РФ по захвату Запорожья.
- 23 ноября президент Зеленский сообщил, что Путин приказал вытеснить ВСУ из Курской области до 20 января.