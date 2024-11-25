Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте и назвал самое тяжелое направление

По словам президента, Силы обороны видят угрозы на фронте, в частности, на Запорожском направлении

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: me/V_Zelenskiy_official)

Главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Глава государства, в частности, назвал самое тяжелое направление на фронте.

По словам президента, тяжелее всего сейчас в Донецкой области на Кураховском направлении. Ведется работа, чтобы укрепить позиции ВСУ.

Зеленский высказался и о ситуации на Запорожском направлении. По его словам, командование видит существующие угрозы, однако Силы обороны контролируют ситуацию.

Также глава государства сообщил, что в Курской области России Силы обороны защищают свои позиции и наносят врагу "очень ощутимые потери".

"Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в пограничье", – отметил он.