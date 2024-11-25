Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті й назвав найважчий напрямок
Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Голова держави, зокрема, назвав найтяжчий напрямок на фронті.
За словами президента, найважче зараз у Донецькій області на Курахівському напрямку. Ведеться робота, щоб зміцнити позиції ЗСУ.
Зеленський висловися і про ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, командування бачить наявні загрози, проте Сили оборони контролюють ситуацію.
Також голова держави повідомив, що на Курщині в РФ Сили оборони захищають свої позиції та завдають ворогу "дуже відчутних втрат".
"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", – зазначив він.
- 31 жовтня з'явилася інформація про "великий наступ" РФ на Запоріжжя. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин пояснив LIGA.net, що 200 000 солдатів – весь південь з Кримом.
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