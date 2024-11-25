Зеленський обговорив із Сирським ситуацію на фронті й назвав найважчий напрямок

За словами президента, Сили оборони бачать загрози на фронті, зокрема на Запорізькому напрямку

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: me/V_Zelenskiy_official)

Головком Збройних Сил України Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Голова держави, зокрема, назвав найтяжчий напрямок на фронті.

За словами президента, найважче зараз у Донецькій області на Курахівському напрямку. Ведеться робота, щоб зміцнити позиції ЗСУ.

Зеленський висловися і про ситуацію на Запорізькому напрямку. За його словами, командування бачить наявні загрози, проте Сили оборони контролюють ситуацію.

Також голова держави повідомив, що на Курщині в РФ Сили оборони захищають свої позиції та завдають ворогу "дуже відчутних втрат".

"Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні", – зазначив він.