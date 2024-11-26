Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку рекордным количеством беспилотников

В беспилотниках, которыми ночью РФ атаковала Украину, было около 16 000 иностранных компонентов

Последствия атаки (Фото: ГСЧС Тернопольской области)

В ночь на 26 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов – почти две сотни. Такие атаки возможны только потому, что Россия обходит санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"188 беспилотников. В каждом – 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны лишь потому, что преступник обходит санкции", – заявил глава государства.

Он добавил, что Россия обходит санкции через разные схемы, и поблагодарил партнеров, которые блокируют такие поставки.

"Но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию", — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что силы противовоздушной обороны сбили около 80 вражеских дронов, еще 90 – локационно потеряны. Однако в результате атаки есть повреждение критической инфраструктуры.

"Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", – отметил президент.