Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку рекордным количеством беспилотников
В ночь на 26 ноября россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов – почти две сотни. Такие атаки возможны только потому, что Россия обходит санкции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"188 беспилотников. В каждом – 85 иностранных компонентов. Это почти 16 000 компонентов, без которых они не летали бы. Такие атаки возможны лишь потому, что преступник обходит санкции", – заявил глава государства.
Он добавил, что Россия обходит санкции через разные схемы, и поблагодарил партнеров, которые блокируют такие поставки.
"Но нам нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну. Должны остановить российскую агрессию", — подчеркнул он.
Зеленский добавил, что силы противовоздушной обороны сбили около 80 вражеских дронов, еще 90 – локационно потеряны. Однако в результате атаки есть повреждение критической инфраструктуры.
"Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть электричество", – отметил президент.
- В ночь на 26 ноября стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Тернополь, в городе исчез свет.
- Захватчики также атаковали Киев ударными беспилотниками, более десятка вражеских дронов сбили.
- Впоследствии ВС сообщили, что в общей сложности было сбито 76 беспилотников оккупантов, еще 95 – локационно потеряно, пять улетели в Беларусь.