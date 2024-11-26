Зеленський відреагував на нічну російську атаку рекордною кількістю безпілотників

У безпілотниках, якими вночі РФ атакувала Україну, було майже 16 000 іноземних компонентів

Наслідки атаки (Фото: ДСНС Тернопільської області)

У ніч проти 26 листопада росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів – майже дві сотні. Такі атаки можливі лише тому, що Росія обходить санкції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16 000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції", – заявив глава держави.

Він додав, що Росія обходить санкції через різні схеми, й подякував партнерам, які блокують такі постачання.

"Але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію", – наголосив він.

Зеленський додав, що сили протиповітряної оборони збили близько 80 ворожих дронів, ще 90 – локаційно втрачені. Однак унаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури.

"Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики", – зазначив президент.