Зеленський відреагував на нічну російську атаку рекордною кількістю безпілотників
У ніч проти 26 листопада росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів – майже дві сотні. Такі атаки можливі лише тому, що Росія обходить санкції. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"188 безпілотників. У кожному – 85 іноземних компонентів. Це майже 16 000 компонентів, без яких вони не літали б. Такі атаки можливі лише тому, що злочинець обходить санкції", – заявив глава держави.
Він додав, що Росія обходить санкції через різні схеми, й подякував партнерам, які блокують такі постачання.
"Але нам потрібно більше спільної роботи, щоб санкції діяли та змушували Росію припинити цю війну. Маємо зупинити російську агресію", – наголосив він.
Зеленський додав, що сили протиповітряної оборони збили близько 80 ворожих дронів, ще 90 – локаційно втрачені. Однак унаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури.
"Складна ситуація зараз у Тернополі. Всі служби, ремонтні бригади на місцях, працюють і допомагають людям. Робимо все, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики", – зазначив президент.
- У ніч проти 26 листопада стало відомо, що російські окупаційні війська обстріляли Тернопіль, у місті зникло світло.
- Загарбники також атакували Київ ударними безпілотниками, понад десяток ворожих дронів збили.
- Згодом ПС повідомили, що загалом було збито 76 безпілотників окупантів, ще 95 – локаційно втрачено, п'ять полетіли до Білорусі.