Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский отреагировал на петицию о Богдане: Уже уволил из АП

Зеленский отреагировал на петицию о Богдане: Уже уволил из АП - Фото
Владимир Зеленский, Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)
07.08.2019, 13:30

Президент напомнил, что он уволил Андрея Богдана с поста главы Администрации президента 25 июня. Сейчас он глава Офиса президента.

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это. Ответ опубликован на сайте президента.

"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.

Вместо Администрации президента сейчас на Банковой Офис президента, и Богдан его возглавляет.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была шутка одного из топ-чиновников ОП.

Позже Зеленский заявил, что такое заявление действительно существует, но написано оно, очевидно, давно, такие же заявления без дат подали президенту, по его словам, все сотрудники ОП. Юристы считают эту практику незаконной.

Напишите нам
Владимир Зеленский андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 