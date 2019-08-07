Зеленский отреагировал на петицию о Богдане: Уже уволил из АП

Владимир Зеленский, Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

В ответ на петицию к президенту уволить Андрея Богдана с должности главы Администрации президента Владимир Зеленский ответил, что уже сделал это. Ответ опубликован на сайте президента.

"Относительно поднятого в петиции вопроса отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года №434 А. Богдан уволен с должности главы Администрации президента Украины", - говорится в сообщении.

Вместо Администрации президента сейчас на Банковой Офис президента, и Богдан его возглавляет.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была шутка одного из топ-чиновников ОП.

Позже Зеленский заявил, что такое заявление действительно существует, но написано оно, очевидно, давно, такие же заявления без дат подали президенту, по его словам, все сотрудники ОП. Юристы считают эту практику незаконной.