Зеленский ответил на обвинение в назначении "недобропорядочных" судей
В Офисе президента говорят, что в своих представлениях на назначение 28 судей Высший совет правосудия констатировал отсутствие обоснованного сомнения в добропорядочности кандидатов или их соответствия профессиональной этике. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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Согласно представлениям ВСП, такие выводы были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи.
Вместе с тем, в ОП напомнили, что сам факт назначения на должность судьи не дает абсолютного иммунитета или индульгенции от привлечения к ответственности.
"В случае наличия конкретных фактов нарушений закона теми или иными лицами каждый имеет право обратиться в соответствующий орган для осуществления проверки и реагирования", – сказано в сообщении.
В ОП отметили, что президент Владимир Зеленский надеется на как можно более быстрое обновление ВККС и ВСП, "которые станут залогом формирования добропорядочного и высокопрофессионального судейского корпуса".
На Банковой напомнили, что за свою каденцию Зеленский назначил на должности судей более 800 человек.
1 декабря президент подписал пять указов о назначении на должности 28 судей. Фундация DeJure заявила, что двое из назначенных судей – Андрей Ключник и Петр Заруба – в 2018 году получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности, в том числе за то, что преследовали участников Революции достоинства в 2014 году.
Сегодня координатор Общественного совета добропорядочности, глава правления DeJure, юрист Михаил Жернаков сообщил, что двое из 28 кандидатов — "судьи Майдана", но 21 кандидат из этих 28-и имеет негативный вывод ОСД.
"Кроме того, что бросали невинных активистов Майдана за решетку, эти судьи, в частности, не декларировали имущество, не могли объяснить происхождение или заведомо занижали стоимость своего имущества, неоднократно посещали оккупированные территории, врали в декларациях добропорядочности", – написал Жернаков.
- 23 октября Совет судей выбрал своих кандидатов в Этический совет, а Верховный суд попросил КСУ проверить судебную реформу Зеленского на конституционность.
- 9 ноября ключевой орган судебной реформы, Этический совет, был сформирован.
- 1 декабря в выступлении в Раде Зеленский заявил, что "судебная реформа только начата" и пока "гордиться здесь нечем".
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