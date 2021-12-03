Зеленский ответил на обвинение в назначении "недобропорядочных" судей

В Офисе президента говорят, что в своих представлениях на назначение 28 судей Высший совет правосудия констатировал отсутствие обоснованного сомнения в добропорядочности кандидатов или их соответствия профессиональной этике. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Согласно представлениям ВСП, такие выводы были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи.

Вместе с тем, в ОП напомнили, что сам факт назначения на должность судьи не дает абсолютного иммунитета или индульгенции от привлечения к ответственности.

"В случае наличия конкретных фактов нарушений закона теми или иными лицами каждый имеет право обратиться в соответствующий орган для осуществления проверки и реагирования", – сказано в сообщении.

В ОП отметили, что президент Владимир Зеленский надеется на как можно более быстрое обновление ВККС и ВСП, "которые станут залогом формирования добропорядочного и высокопрофессионального судейского корпуса".

На Банковой напомнили, что за свою каденцию Зеленский назначил на должности судей более 800 человек.

1 декабря президент подписал пять указов о назначении на должности 28 судей. Фундация DeJure заявила, что двое из назначенных судей – Андрей Ключник и Петр Заруба – в 2018 году получили отрицательные заключения от Общественного совета добропорядочности, в том числе за то, что преследовали участников Революции достоинства в 2014 году.

Сегодня координатор Общественного совета добропорядочности, глава правления DeJure, юрист Михаил Жернаков сообщил, что двое из 28 кандидатов — "судьи Майдана", но 21 кандидат из этих 28-и имеет негативный вывод ОСД.

"Кроме того, что бросали невинных активистов Майдана за решетку, эти судьи, в частности, не декларировали имущество, не могли объяснить происхождение или заведомо занижали стоимость своего имущества, неоднократно посещали оккупированные территории, врали в декларациях добропорядочности", – написал Жернаков.

СПРАВКА. Общественный совет добропорядочности – независимый общественный орган, который с 2016 года на основании статьи 87 закона о судоустройстве и статусе судей способствует ВККС в оценке действующих судей и отборе кандидатов на должности судей. Если ОСД в своем заключении установил, что судья (кандидат) не отвечает критериям профессиональной этики и добропорядочности, то ВККС может одобрить его только в случае, если это решение поддержано не менее чем 11 его членами.

Вадим Ребрина

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