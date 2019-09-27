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Зеленский поднимал вопрос членства Украины в НАТО - Столтенберг

Зеленский поднимал вопрос членства Украины в НАТО - Столтенберг - Фото
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба президента)
27.09.2019, 06:25

Генсек НАТО рассказал подробности встречи с президентом

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждали вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете.

По словам Столтенберга, именно Зеленский инициировал обсуждение этого вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - отметил Столтенберг.

Он не стал отвечать на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Столтенберг считает, что в Украине нужно провести реформы, речь идет о модернизации институтов безопасности и обороны, борьбе с коррупцией, усилении верховенства права.

  • 24 cентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского и Столтенберга.

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