Зеленский поднимал вопрос членства Украины в НАТО - Столтенберг

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждали вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете.
По словам Столтенберга, именно Зеленский инициировал обсуждение этого вопроса.
"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - отметил Столтенберг.
Он не стал отвечать на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".
Столтенберг считает, что в Украине нужно провести реформы, речь идет о модернизации институтов безопасности и обороны, борьбе с коррупцией, усилении верховенства права.
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