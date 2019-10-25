Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов за прогулы

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1035-2, предполагающий лишение депутатов выплат в случае прогулов голосований и заседаний комитетов.
Статус "возвращен с подписью президента" появился в карточке законопроекта на сайте парламента.
Закон предполагает приостановку возмещения нардепам расходов на исполнение полномочий в случае пропуска более 30% голосований, или более 50% заседаний комитета, в который входит депутат. Также вводится обязательная личная регистрация на пленарном заседании Рады.
Закон вступит в силу на следующий день после публикации.