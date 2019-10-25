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Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов за прогулы

Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов за прогулы - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
25.10.2019, 17:51

На следующий день после публикации закон вступит в силу

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1035-2, предполагающий лишение депутатов выплат в случае прогулов голосований и заседаний комитетов.

Статус "возвращен с подписью президента" появился в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон предполагает приостановку возмещения нардепам расходов на исполнение полномочий в случае пропуска более 30% голосований, или более 50% заседаний комитета, в который входит депутат. Также вводится обязательная личная регистрация на пленарном заседании Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

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Владимир Зеленский выплаты депутатам 1035-2
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