Зеленский подписал закон о штрафах для депутатов за прогулы

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1035-2, предполагающий лишение депутатов выплат в случае прогулов голосований и заседаний комитетов.

Статус "возвращен с подписью президента" появился в карточке законопроекта на сайте парламента.

Закон предполагает приостановку возмещения нардепам расходов на исполнение полномочий в случае пропуска более 30% голосований, или более 50% заседаний комитета, в который входит депутат. Также вводится обязательная личная регистрация на пленарном заседании Рады.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.