Зеленский поедет в Польшу 5 апреля. У Дуды рассказали об официальном визите
03.04.2023, 09:46
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера.
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Поляки заявляют, что приезд Зеленского запланирован на среду, 5 апреля.
Отмечается, что украинский лидер встретится с поляками и украинцам в Королевском замке в Варшаве.
Ранее Украина заказала у Польши 100 колесных бронетранспортеров Rosomak, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
- На конец января 2023 года Польша готова была передать Украине истребители F-16 в координации с союзниками по НАТО.
- Кроме того, Польша постарается сократить обучение украинских военных на Leopard с десяти до пяти недель.
- Дуда: Для свободного мира жизненно важно, чтобы Россия забыла об имперских амбициях.
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