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Зеленский поедет в Польшу 5 апреля. У Дуды рассказали об официальном визите

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 09:46
Зеленский поедет в Польшу 5 апреля. У Дуды рассказали об официальном визите - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом 5 апреля. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера.

Поляки заявляют, что приезд Зеленского запланирован на среду, 5 апреля.

Отмечается, что украинский лидер встретится с поляками и украинцам в Королевском замке в Варшаве. 

Ранее Украина заказала у Польши 100 колесных бронетранспортеров Rosomak, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Читайте также: Дуда – Зеленскому: Когда победите Россию и они приползут на коленях, ведите их в Переяслав

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война польша анджей дуда военная помощь
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