Зеленский поговорил с Дудой — обсуждали попытки аннексии территорий Украины Россией
29.09.2022, 14:51
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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Основным вопросом разговора лидеров стала международная реакция на псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины — обсудили конкретные шаги для ответа на незаконные действия РФ.
Также президенты обсудили военное и оборонное сотрудничество.
Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и выступил за введение общества пограничного контроля на всех пунктах пропуска между Украиной и Польшей.
- Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
- Рау также отмечал, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по ней в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычных" вооружений "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта.
- Недавно в Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса. Причина — в позиции музыканта по поводу войны России против Украины.
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