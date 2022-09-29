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Зеленский поговорил с Дудой — обсуждали попытки аннексии территорий Украины Россией

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2022, 14:51
Зеленский поговорил с Дудой — обсуждали попытки аннексии территорий Украины Россией - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

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Основным вопросом разговора лидеров стала международная реакция на псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины — обсудили конкретные шаги для ответа на незаконные действия РФ. 

Также президенты обсудили военное и оборонное сотрудничество.

Зеленский отметил уменьшение очередей на украинско-польской границе и выступил за введение общества пограничного контроля на всех пунктах пропуска между Украиной и Польшей. 

  • Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что НАТО может ударить по РФ ракетами и авиацией, если она применит ядерное оружие против Украины, при чем "не обязательно с украинской территории".
  • Рау также отмечал, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, Североатлантический альянс не должен бить по ней в ответ таким же оружием массового поражения, однако ответ НАТО из "обычных" вооружений "должен быть сокрушительным" для армии страны-оккупанта. 
  • Недавно в Польше отменили концерты сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса. Причина — в позиции музыканта по поводу войны России против Украины.  

Читайте также: Путин собрался аннексировать территории Украины 30 сентября. Подоляк: освободим силой 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Украина война польша анджей дуда псевдореферендумы
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