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Зеленский поговорил с президентом, против которого идут протесты

Зеленский поговорил с президентом, против которого идут протесты - Фото
Встреча Владимира Зеленского с египетским коллегой (Фото: Офис президента Украины)
25.09.2019, 21:03

В Египте в эти дни продолжаются акции протеста против действующего главы государства

Президент Владимир Зеленский в рамках работы 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, против которого в стране проходят акции протеста. О встрече сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В сообщении сказано, что главы двух стран обсудили активизацию диалога и перспективы двустороннего сотрудничества. Зеленский во время встречи сделал акцент на развитии туризма, сообщает пресс-служба.

Также уточняется, что египетский президент получил от Зеленского приглашение посетить Украину.

"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

  • Ранее египетский бизнесмен и актер Мохаммед Али опубликовал в интернете серию видеороликов, в которых обвинил лидера страны в том, что он тратит миллионы на роскошные дома и отели, в то время как граждане Египта живут в бедности.
  • На прошлой неделе в столице и других городах страны начались акции протеста против президента, полиция применила слезоточивый газ.
  • Сегодня стало известно о более чем 1000 задержанных за участие в митингах.

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Владимир Зеленский президент египта встреча генассамблея оон Египет
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