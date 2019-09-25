Зеленский поговорил с президентом, против которого идут протесты

Президент Владимир Зеленский в рамках работы 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, против которого в стране проходят акции протеста. О встрече сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
В сообщении сказано, что главы двух стран обсудили активизацию диалога и перспективы двустороннего сотрудничества. Зеленский во время встречи сделал акцент на развитии туризма, сообщает пресс-служба.
Также уточняется, что египетский президент получил от Зеленского приглашение посетить Украину.
"Ни один египетский президент никогда не приезжал в Украину. Мы будем рады видеть вашу делегацию у нас", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
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