Зеленский получил копию письма Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи

Президент Владимир Зеленский получил копию письма шведского короля Карла XII о признании независимости Запорожской Сечи, которое он написал в 1711 году. Об этом сообщила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на брифинге в Киеве.

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По ее словам, в письме Карл XII дает указания послу Швеции в Константинополе признать Запорожскую Сечь независимым государством, чтобы избежать притеснений от московского царя.

"Я передаю копию письма из Национального архива Швеции, написанного в 1711 году. Я думаю, что это хорошо укладывается в современный политический контекст. Уже в начале ХVIII наш шведский король был впечатлен казачеством и казацкой демократией", — сказала Андерссон.

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Дмитрий Гриниченко

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