Зеленский пообещал суды над украинцами в оккупации, которые пошли против Украины

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что украинцы, которые на временно оккупированных территориях сотрудничали с оккупантами и даже воевали против Украины на стороне страны-агрессора, понесут наказание после освобождения этих территорий.

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Журналистка Эрин Бернетт спросила Зеленского, есть ли прощение для украинцев, которые остались на оккупированных территориях и, возможно, сотрудничали с российскими оккупантами. Она предложила рассмотреть вариант, когда украинцы могли идти против своей страны против своей воли.

Глава государства ответил, что "самое сложное с этим будет в обществе", поскольку "людям нужно время для всего, а также правосудие".

"Время лечит, но также лечит и правосудие. Приговоры должны быть, люди должны понимать: если они были убийцами и воевали против Украины, они будут осуждены. Даже если их силой заставили убивать украинцев, они будут отвечать за свои поступки", – сказал Зеленский.

Он убежден, что украинцы не смогут простить их соотечественников, вставших на сторону врага.

4 июля 2023 года во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ официально подтвердили информацию о попадании в состав оккупантов во временно оккупированной Макеевке.

Впоследствии появилось видео с уничтожением арсенала российских захватчиков в Макеевке.

5 июля в ВСУ сообщили об уничтожении объекта российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Дебальцево.

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