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Зеленский пообещал суды над украинцами в оккупации, которые пошли против Украины

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 06:50
Зеленский пообещал суды над украинцами в оккупации, которые пошли против Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что украинцы, которые на временно оккупированных территориях сотрудничали с оккупантами и даже воевали против Украины на стороне страны-агрессора, понесут наказание после освобождения этих территорий.

Журналистка Эрин Бернетт спросила Зеленского, есть ли прощение для украинцев, которые остались на оккупированных территориях и, возможно, сотрудничали с российскими оккупантами. Она предложила рассмотреть вариант, когда украинцы могли идти против своей страны против своей воли.

Глава государства ответил, что "самое сложное с этим будет в обществе", поскольку "людям нужно время для всего, а также правосудие".

"Время лечит, но также лечит и правосудие. Приговоры должны быть, люди должны понимать: если они были убийцами и воевали против Украины, они будут осуждены. Даже если их силой заставили убивать украинцев, они будут отвечать за свои поступки", – сказал Зеленский. 

Он убежден, что украинцы не смогут простить их соотечественников, вставших на сторону врага.

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Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаоккупацияправосудие
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