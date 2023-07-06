RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський пообіцяв суди над українцями в окупації, які пішли проти України

Этот материал также доступен на русском
06.07.2023, 06:50
Зеленський пообіцяв суди над українцями в окупації, які пішли проти України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що українці, які на тимчасово окупованих територіях співпрацювали з окупантами та навіть воювали проти України на боці країни-агресорки, понесуть покарання після звільнення цих територій.

Журналістка Ерін Бернетт запитала у Зеленського, чи є прощення для українців, які залишилися на окупованих територіях та, можливо, співпрацювали з російськими окупантами. Вона водночас запропонувала розглянути варіант, коли українці могли йти проти своєї країни проти своєї волі.

Глава держави відповів, що "найскладніше з цим буде у суспільстві", оскільки "людям потрібен час для всього, а також правосуддя".

"Час лікує, але також лікує й правосуддя. Вироки мають відбуватися, люди повинні розуміти: якщо вони були вбивцями й воювали проти України, вони будуть засуджені. Навіть якщо їх силою змусили вбивати українців, вони відповідатимуть за свої вчинки", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що українці не зможуть простити їхніх співвітчизників, які стали на бік ворога.

Читайте також: Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти 18 юросіб, повʼязаних із Росією

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир Зеленськийвійнаокупаціяправосуддя
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 