Зеленський пообіцяв суди над українцями в окупації, які пішли проти України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що українці, які на тимчасово окупованих територіях співпрацювали з окупантами та навіть воювали проти України на боці країни-агресорки, понесуть покарання після звільнення цих територій.

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Журналістка Ерін Бернетт запитала у Зеленського, чи є прощення для українців, які залишилися на окупованих територіях та, можливо, співпрацювали з російськими окупантами. Вона водночас запропонувала розглянути варіант, коли українці могли йти проти своєї країни проти своєї волі.

Глава держави відповів, що "найскладніше з цим буде у суспільстві", оскільки "людям потрібен час для всього, а також правосуддя".

"Час лікує, але також лікує й правосуддя. Вироки мають відбуватися, люди повинні розуміти: якщо вони були вбивцями й воювали проти України, вони будуть засуджені. Навіть якщо їх силою змусили вбивати українців, вони відповідатимуть за свої вчинки", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що українці не зможуть простити їхніх співвітчизників, які стали на бік ворога.

4 липня 2023 року у тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ офіційно підтвердили інформацію про влучання у склад окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

Згодом з'явилось відео зі знищенням арсеналу російських загарбників у Макіївці.

5 липня у ЗСУ повідомили про знищення об'єкта російської військової інфраструктури у тимчасово окупованому Дебальцевому.

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