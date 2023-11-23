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Зеленский популярнее Трампа и Байдена среди американцев, его обогнал только Маск — опрос

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23.11.2023, 22:39
Зеленский популярнее Трампа и Байдена среди американцев, его обогнал только Маск — опрос - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA/Julia Nikhinson)

Президент Владимир Зеленский обогнал в популярности среди американцев 45 и 46 президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса Economist/YouGov.

Согласно данным опроса, 44% респондентов положительно относятся к Байдену, а 53% — отрицательно. Действия Трампа одобряют 43% опрошенных, 53% — не одобряют.

Зеленский является самым популярным мировым лидером с рейтингом одобрения в 46%, только 27% относятся к нему отрицательно.

К миллиардеру Илону Маску положительно относятся 48%, 40% — отрицательно.

Китайский правитель Си Цзиньпин имеет рейтинг одобрения в 13%, 57% не одобряют его действия. Антирейтинг диктатора Владимира Путина — 76%, положительно к главе Кремля относятся 13%. 

Респонденты были выбраны из добровольной группы с использованием выборочного сопоставления. Случайная выборка (стратифицированная по полу, возрасту, расе, образованию, географическому региону и регистрации избирателей) была выбрана в ходе опроса американского сообщества 2019 года. Выборка была взвешена в зависимости от пола, возраста, расы, образования, явки на выборах 2020 года и президентских голосов, базовой партийной принадлежности и текущего статуса регистрации избирателей. Целевые показатели демографического взвешивания взяты из опроса американского сообщества 2019 года. Базовая партийная идентификация — это самый последний ответ респондента, данный до 1 ноября 2022 года, и он взвешивается с учетом предполагаемого распределения на тот момент (33% демократов, 31% республиканцев). Погрешность для всей выборки составляет примерно 3%.
  • Зеленский о Трампе: Мы можем остановить войну, если отдадим Крым и Донбасс. Но это не мир.
  • Президент Евросовета о возможной победе Трампа: Они должны понимать серьезность ситуации.
  • Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

Читайте также: Зеленский обратился к гражданам США. Говорит: Деньги возвращаются к вам через производство 

Дмитрий Гриниченко
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