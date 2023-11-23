Зеленский популярнее Трампа и Байдена среди американцев, его обогнал только Маск — опрос
Президент Владимир Зеленский обогнал в популярности среди американцев 45 и 46 президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса Economist/YouGov.
Согласно данным опроса, 44% респондентов положительно относятся к Байдену, а 53% — отрицательно. Действия Трампа одобряют 43% опрошенных, 53% — не одобряют.
Зеленский является самым популярным мировым лидером с рейтингом одобрения в 46%, только 27% относятся к нему отрицательно.
К миллиардеру Илону Маску положительно относятся 48%, 40% — отрицательно.
Китайский правитель Си Цзиньпин имеет рейтинг одобрения в 13%, 57% не одобряют его действия. Антирейтинг диктатора Владимира Путина — 76%, положительно к главе Кремля относятся 13%.
- Зеленский о Трампе: Мы можем остановить войну, если отдадим Крым и Донбасс. Но это не мир.
- Президент Евросовета о возможной победе Трампа: Они должны понимать серьезность ситуации.
- Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".
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