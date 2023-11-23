Зеленський популярніший за Трампа і Байдена серед американців, його випередив Маск — опитування
Президент Володимир Зеленський обігнав у популярності серед американців 45 і 46 президентів США Дональда Трампа та Джо Байдена. Про це свідчать дані опитування Economist/YouGov.
За даними опитування, 44% респондентів позитивно ставляться до Байдена, а 53% – негативно. Дії Трампа схвалюють 43% опитаних, 53% не схвалюють.
Зеленський є найпопулярнішим світовим лідером із рейтингом схвалення у 46%, лише 27% ставляться до нього негативно.
До мільярдера Ілона Маска позитивно ставляться 48%, 40% — негативно.
Китайський правитель Сі Цзіньпін має рейтинг схвалення 13%, 57% не схвалюють його дії. Антирейтинг диктатора Володимира Путіна – 76%, позитивно до глави Кремля ставляться 13%.
- Зеленський про Трампа: Ми можемо зупинити війну, якщо віддамо Крим та Донбас. Але це не мир.
- Президент Євроради про можливу перемогу Трампа: Вони мають розуміти серйозність ситуації.
- Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим і придушити Путіна".
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