Зеленский: Поражение России в войне — это обеспечение надежного и долгосрочного мира
Президент Владимир Зеленский заявил, что поражение России в войне против Украины обеспечит надежный и долгосрочный мир. Об этом он сказал в вечернем обращении к нации.
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По его словам, 31 января он провел несколько совещаний с военными и руководством разведки, чтобы проработать ситуацию на всех оперативных направлениях и подготовится к попытке реванша России.
Он отметил, что Силы обороны Украины, военно-политическое руководство и союзники делают все, чтобы Россия не смогла добиться успеха.
"Поражение России сделает безальтернативным надежный и долгосрочный мир", — сказал глава государства.
Также Зеленский анонсировал новые кадровые чистки во власти в ближайшее время.
"Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", — заявил он.
Насчет саммите Украина-ЕС, который пройдет в начале февраля, Зеленский сказал, что страна имеет прогресс в вопросе вступления в Европейский союз, несмотря на полномасштабную войну.
- Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления.
- Также Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя.
- В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению.
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