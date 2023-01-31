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Зеленский: Поражение России в войне — это обеспечение надежного и долгосрочного мира

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2023, 23:06
Зеленский: Поражение России в войне — это обеспечение надежного и долгосрочного мира - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что поражение России в войне против Украины обеспечит надежный и долгосрочный мир. Об этом он сказал в вечернем обращении к нации.

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По его словам, 31 января он провел несколько совещаний с военными и руководством разведки, чтобы проработать ситуацию на всех оперативных направлениях и подготовится к попытке реванша России.

Он отметил, что Силы обороны Украины, военно-политическое руководство и союзники делают все, чтобы Россия не смогла добиться успеха.

"Поражение России сделает безальтернативным надежный и долгосрочный мир", — сказал глава государства.

Также Зеленский анонсировал новые кадровые чистки во власти в ближайшее время. 

"Будут решения. Тем в системе, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах", — заявил он.

Насчет саммите Украина-ЕС, который пройдет в начале февраля, Зеленский сказал, что страна имеет прогресс в вопросе вступления в Европейский союз, несмотря на полномасштабную войну.

  • Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что Россия ведет тотальную войну против Украины и готовится к новой волне наступления.
  • Также Зеленский заявил, что Россия стремится к реваншу на поле боя. 
  • В Институте изучения войны (ISW) заявляют, что западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению.

Читайте также: Запад сомневается, что РФ добьется успеха при наступлении весной. Причина — мобилизованные

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война евросоюз евроинтеграция кадровые назначения
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