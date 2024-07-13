Зеленский посетит Ирландию и Великобританию: встретится с премьерами стран
Президент Владимир Зеленский 13 июля прибудет в Ирландию, а на следующей неделе планирует посетить Британию. Об этом сообщили издания BBC и The Guardian.
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По данным ВВС, это первый визит Зеленского в Ирландию, где будет обсуждаться вторжение России в Украину. Там он встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.
Журналисты отметили, что Харрис будет оказывать дальнейшую помощь украинским детям, похищенным Россией. Ожидается, что Ирландия также получит подтверждение коалиции в отношении возвращения депортированных детей в Украину.
Последний раз два лидера встречались на Саммите мира в Швейцарии в июне.
The Guardian, ссылаясь на собеседников, писал, что Зеленского ждут в Лондоне на следующей неделе, где он должен поговорить с европейскими лидерами в Бленхеймском дворце.
Зеленский также сможет встретиться не только с премьером Киром Стармером, но и с группой лейбористов, отметили собеседники.
Там намерены обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.
- 4 июля в Великобритании начались досрочные парламентские выборы.
- По их результатам, 5 июля премьер-консерватор Риши Сунак подал в отставку и извинился перед британцами. Он заявил, что избиратели "направили четкий сигнал, что правительство должно измениться". В тот же день Стармер встретился с королем и официально возглавил британское правительство.
- Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону со Стармером: последний заверил, что поддержка Украины со стороны Британии будет оставаться неизменно принципиальной. Главы МИД и Минобороны в новом правительстве Британии – проукраинские.
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