Зеленский посетит Ирландию и Великобританию: встретится с премьерами стран

BBC сообщило, что это первый визит Зеленского в Ирландию, где будет обсуждаться вторжение России в Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 13 июля прибудет в Ирландию, а на следующей неделе планирует посетить Британию. Об этом сообщили издания BBC и The Guardian.

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По данным ВВС, это первый визит Зеленского в Ирландию, где будет обсуждаться вторжение России в Украину. Там он встретится с премьер-министром Саймоном Харрисом.

Журналисты отметили, что Харрис будет оказывать дальнейшую помощь украинским детям, похищенным Россией. Ожидается, что Ирландия также получит подтверждение коалиции в отношении возвращения депортированных детей в Украину.

Последний раз два лидера встречались на Саммите мира в Швейцарии в июне.

The Guardian, ссылаясь на собеседников, писал, что Зеленского ждут в Лондоне на следующей неделе, где он должен поговорить с европейскими лидерами в Бленхеймском дворце.

Зеленский также сможет встретиться не только с премьером Киром Стармером, но и с группой лейбористов, отметили собеседники.

Там намерены обсудить Украину, европейскую безопасность и демократию.

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