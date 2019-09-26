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Зеленский после Трампа: Хотим, чтобы не выкручивали руки по газу

Зеленский после Трампа: Хотим, чтобы не выкручивали руки по газу - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (скриншот)
26.09.2019, 06:22

Президент говорит, что пригласил хозяина Белого дом в Киев, чтобы тот "приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна"

На встрече президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа за закрытыми дверями, среди прочего, речь шла об энергетической безопасности Украины. Об этом по итогам переговоров Зеленский рассказал украинским СМИ в Нью-Йорке, пишет пресс-служба главы государства.

"Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по газу, энергетической безопасности, углю. Все это обсудили", - сообщил он.

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По словам президента, прежде всего они беседовали о ситуации в Донбассе и о временно оккупированном Россией Крыме. Зеленский "проинформировал Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира".

Еще одной ключевой темой переговоров были реформы и борьба с коррупцией.

"Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. <...> Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась", - подчеркнул Зеленский.

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газовые войны энергетическая безопасность
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