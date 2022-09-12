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Зеленский посоветовал Трампу посмотреть на войну в Украине без розовых очков

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 19:23
Зеленский посоветовал Трампу посмотреть на войну в Украине без розовых очков - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп рассматривает полномасштабное вторжение России через "розовые очки". Об этом он сказал CNN, отвечая на вопросы журналиста Фарида Закарии о комплиментарных заявлениях Трампа о Путине.

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"Я думаю, что у него было достаточно времени, чтобы понять, кто такой Путин. Мне кажется, он занимал такую высокую должность, где нельзя не понимать, кто является, скажем так, ценностным оппонентом твоего народа", – сказал Зеленский.

Президент удивлен, что Трамп позволяет себе называть Путина гением.

"Мне кажется, что он должен посмотреть с точки зрения угрозы. Может, мы для него достаточно далеко находимся, но у войны нет расстояния. Нужно чтобы он смотрел на эту ситуацию, скажем так, без розовых очков", – сказал Зеленский.

Он предполагает, что заявления Трампа были предназначены для внутренней аудитории, потому что в США приближаются промежуточные выборы, а скоро начнется и предвыборная кампания к выборам президента 2024 года.

Зеленский также сказал, что рассчитывает на сохранение двухпартийной поддержки Украины со стороны США, потому что без нее Россия может победить.

"Я слышу месседжи о том, что может случиться так, что представители Республиканской партии будут меньше поддерживать Украину. Я хочу верить, что двухпартийная поддержка останется. Для нас это очень важно", – сказал президент.

Андрій Водяний
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Владимир Зеленский дональд трамп
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