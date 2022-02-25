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Зеленский предлагает странам Европы создать антивоенную коалицию

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2022, 08:59
Зеленский предлагает странам Европы создать антивоенную коалицию - Фото
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видеотрансляции)

Президент Владимир Зеленский обратился к "Бухарестской девятке" с просьбой оборонной помощи и введения санкций против России. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы защищаем нашу свободу, нашу землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Обсуждали это с (президентом Польши.- Ред.) Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" за оборонной помощью, санкциями, давлением на агрессора. Вместе мы должны посадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", – написал Зеленский.

Скриншот из Twitter

Президент Польши после телефонного разговора с Зеленским написал в Twitter, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".

СПРАВКА. "Бухарестская девятка" объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы – Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию, Литву, Латвию и Эстонию.

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Сергей Бережной
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Владимир Зеленский коалиция Бухарестская девятка
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