Зеленский предлагает странам Европы создать антивоенную коалицию

Президент Владимир Зеленский обратился к "Бухарестской девятке" с просьбой оборонной помощи и введения санкций против России. Об этом он написал в Twitter.

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"Мы защищаем нашу свободу, нашу землю. Нам нужна эффективная международная помощь. Обсуждали это с (президентом Польши.- Ред.) Анджеем Дудой. Обратился к "Бухарестской девятке" за оборонной помощью, санкциями, давлением на агрессора. Вместе мы должны посадить Россию за стол переговоров. Нам нужна антивоенная коалиция", – написал Зеленский.

Президент Польши после телефонного разговора с Зеленским написал в Twitter, что российские бомбардировки Киева – это "очевидный акт террора".

СПРАВКА. "Бухарестская девятка" объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы – Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Словакию, Чехию, Литву, Латвию и Эстонию.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

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Сергей Бережной

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