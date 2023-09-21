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Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. В Германии выступили против

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 12:40
Зеленский предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. В Германии выступили против - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против идеи президента Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете безопасности ООН. Об этом она сообщила в интервью каналу ARD, цитирует ее Zeit.

По ее словам, Германия выступает за реформу ООН и расширение Совбеза.

Одновременно она отметила, что Берлин не поддерживает лишение России права вето в СБ. 

"Я снова и снова разъясняла это своим украинским собеседникам. Я понимаю людей в Украине, но это не тот случай, когда мы поддерживаем все, что исходит от правительства Украины", — заявила Бербок.

  • Выступая на Совбезе ООН, Зеленский предложил шаги, которые помогут Генассамблее преодолевать вето России.
  • По его словам, именно Россия делает ООН недееспособной и занимает там место незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза.
  • Посол РФ Небензя пытался сорвать выступление Зеленского. Глава Совбеза ООН жестко осадил его: видео. 

Читайте также: Шольц планирует жесткое выступление в Совете Безопасности ООН, обвинит РФ в глобальных кризисах – DW

Дмитрий Гриниченко
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