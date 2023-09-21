Зеленський запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. У Німеччині виступили проти
21.09.2023, 12:40
Анналена Бербок (Фото: EPA)
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти ідеї президента Володимира Зеленського щодо позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу ARD, цитує Zeit.
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За її словами, Німеччина виступає за реформу ООН та розширення Радбезу.
Водночас вона наголосила, що Берлін не підтримує позбавлення Росії права вето у РБ.
"Я знову і знову роз'яснювала це своїм українським співрозмовникам. Я розумію людей в Україні, але це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що походить від уряду України", — заявила Бербок.
- Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.
- За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
- Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його: відео.
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