Зеленський запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. У Німеччині виступили проти

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти ідеї президента Володимира Зеленського щодо позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу ARD, цитує Zeit.

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За її словами, Німеччина виступає за реформу ООН та розширення Радбезу.

Водночас вона наголосила, що Берлін не підтримує позбавлення Росії права вето у РБ.

"Я знову і знову роз'яснювала це своїм українським співрозмовникам. Я розумію людей в Україні, але це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що походить від уряду України", — заявила Бербок.

Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.

За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.

Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його: відео.

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