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Зеленський запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. У Німеччині виступили проти

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21.09.2023, 12:40
Зеленський запропонував позбавити Росію права вето в Раді безпеки ООН. У Німеччині виступили проти - Фото
Анналена Бербок (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила проти ідеї президента Володимира Зеленського щодо позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН. Про це вона повідомила в інтерв'ю каналу ARD, цитує Zeit.

За її словами, Німеччина виступає за реформу ООН та розширення Радбезу.

Водночас вона наголосила, що Берлін не підтримує позбавлення Росії права вето у РБ.

"Я знову і знову роз'яснювала це своїм українським співрозмовникам. Я розумію людей в Україні, але це не той випадок, коли ми підтримуємо все, що походить від уряду України", — заявила Бербок.

  • Виступаючи на Раді безпеки ООН, Зеленський запропонував кроки, які допоможуть Генасамблеї долати вето Росії.
  • За його словами, саме Росія робить ООН недієздатною і посідає там місце незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу.
  • Посол РФ Небензя намагався зірвати виступ Зеленського. Глава Радбезу ООН жорстко осадив його: відео.

Читайте також: Шольц планує жорсткий виступ у Раді Безпеки ООН, звинуватить РФ у глобальних кризах – DW

Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнаНімеччинаанналена бербокрадбез оон
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