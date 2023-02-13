Зеленский представил Малюка составу СБУ: Я бы не хотел приезжать по этому поводу еще раз

Президент Владимир Зеленский, представляя личному составу Службы безопасности ее нового руководителя Василия Малюка, заметил, что представлял нового главу Службы уже дважды и не хотел бы делать это еще раз.

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Зеленский подчеркнул, что у Службы будет много работы также после победы Украины в войне с Россией.

"Служба безопасности фундаментально, динамично, на мой взгляд, меняется, становится сильной, современной. Враг знает, что находящиеся здесь профессиональные люди не дадут ни одного шанса врагу, и поэтому очень боятся вас. Главное – все это обеспечить и не потерять не только до конца войны, но и после нашей победы, потому что испытаний будет очень много в нашем государстве. К сожалению, должен констатировать, что и внутри государства будут испытания", – сказал он.

"Я в этом здании на представлении главы Службы безопасности нахожусь второй раз. Я бы не хотел по этому поводу приезжать в третий раз", – добавил президент.

Малюк отметил, что весь личный состав СБУ должен самосовершенствоваться, сегодня не время заниматься "имитацией работы".

"Сегодня это настоящая боевая работа, это контрдиверсионные, антитеррористические операции. И те, кто не успел проникнуться этим, извините, с ними мы будем прощаться", – сказал Малюк.

По его словам, особый акцент сегодня делается на контрразведке. "Однако мы не останавливаемся, в том числе в борьбе с внутренним врагом", – отметил глава СБУ.

Также он сообщил, что на сегодняшний день в ходе боевых действий погибли 22 сотрудника СБУ.

17 июля 2022 года президент отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ, объяснив это большим количеством правоохранителей-предателей, перешедших на сторону РФ после полномасштабного вторжения.

Вениславский сообщил LIGA.net , что в отношении Баканова проводится служебное расследование.

, что в отношении Баканова проводится служебное расследование. 7 февраля Верховная Рада поддержала назначение Василия Малюка главой СБУ.

Вадим Ребрина

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