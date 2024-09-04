Зеленский придет на заседание фракции "слуг". В повестке дня ротации в правительстве
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Юрий Смирнов
Руководитель видео-редакции LIGA.net
Президент Владимир Зеленский планирует присутствовать на заседании фракции Слуга народа 4 сентября. Об этом LIGA.net сообщили двое собеседников в руководстве фракции.
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По их словам, на заседании, в частности, будут рассматривать кадровые ротации в Кабинете министров.
В то же время один из собеседников отрицает, что визит Зеленского связан с провалом увольнений нескольких министров в парламенте.
"Участие Зеленского было запланировано и до этого. Разбор полетов здесь ни при чем", – уточнил собеседник.
- 3 сентября глава "слуг" в Раде заявил, что более 50% Кабинета министров будет изменено – на этой неделе можно ожидать "большую перезагрузку правительства".
- 4 сентября Рада проголосовала за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Также уволен Денис Малюська с должности министра юстиции.
- В то же время для увольнения Ирины Верещук с должности главы Минреинтеграции не хватило голосов. Отставку Дмитрия Кулебы с должности главы МИД Рада не рассмотрела – в СН говорят, что "просто не успели".
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