Зеленский придет на заседание фракции "слуг". В повестке дня ротации в правительстве
Владимир Зеленский (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский планирует присутствовать на заседании фракции Слуга народа 4 сентября. Об этом LIGA.net сообщили двое собеседников в руководстве фракции.

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По их словам, на заседании, в частности, будут рассматривать кадровые ротации в Кабинете министров.

В то же время один из собеседников отрицает, что визит Зеленского связан с провалом увольнений нескольких министров в парламенте.

"Участие Зеленского было запланировано и до этого. Разбор полетов здесь ни при чем", – уточнил собеседник.

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