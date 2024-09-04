Зеленський прийде на засідання фракції "слуг". На порядку денному ротації в уряді
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новин LIGA.net
Юрій Смирнов
Керівник відеоредакції LIGA.net
Президент Володимир Зеленський планує бути присутнім на засіданні фракції Слуга народу 4 вересня. Про це LIGA.net повідомили двоє співрозмовників в керівництві фракції.
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За їхніми словами, на засіданні, зокрема, розглядатимуть кадрові ротації в Кабінеті міністрів.
Водночас один зі співрозмовників заперечив, що візит Зеленського повʼязаний з провалом звільнень декількох міністрів в парламенті.
"Участь Зеленського була запланована і до того. Розбір польотів тут ні до чого", – уточнив співрозмовник.
- 3 вересня голова "слуг" у Раді заявив, що понад 50% Кабінету міністрів буде змінено – цього тижня можна очікувати "велике перезавантаження уряду".
- 4 вересня Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Також звільнено Дениса Малюську з посади міністра юстиції.
- Водночас для звільнення Ірини Верещук з посади глави Мінреінтеграції не вистачило голосів. Відставку Дмитра Кулеби з посади глави МЗС Рада не розглянула – в СН кажуть, що "просто не встигли".
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