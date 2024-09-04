Зеленський прийде на засідання фракції "слуг". На порядку денному ротації в уряді
Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський планує бути присутнім на засіданні фракції Слуга народу 4 вересня. Про це LIGA.net повідомили двоє співрозмовників в керівництві фракції.

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За їхніми словами, на засіданні, зокрема, розглядатимуть кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

Водночас один зі співрозмовників заперечив, що візит Зеленського повʼязаний з провалом звільнень декількох міністрів в парламенті.

"Участь Зеленського була запланована і до того. Розбір польотів тут ні до чого", – уточнив співрозмовник.

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