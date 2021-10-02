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Зеленский приехал в Трускавец: общается с нардепами, ознакомился с рабочими группами

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2021, 14:50
Зеленский приехал в Трускавец: общается с нардепами, ознакомился с рабочими группами - Фото
Владимир Зеленский и нардеп Евгения Кравчук (Фото - пресс-служба Слуги народа)

Президент Владимир Зеленский прибыл в отель Rixos в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба СН.

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Зеленский прибыл приблизительно в 13:20. 

"Президент ознакомился с работой каждой группы, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года", – сообщили в СН.

Участники выездного заседания фракции разделились на восемь групп и начали "брейншторм", в рамках которого они нарабатывают повестку дня реформ на 2021-2023 год в разных сферах. Затем они презентуют свои наработки. "Зеленский лично вносит предложения по шагам трансформации государства", говорят в пресс-службе. 

  • 1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.
  • Глава партии Слуга народа Александр Корниенко ранее рассказал о формате мероприятия и заявил, что не исключается приглашение спикера Рады Дмитрия Разумкова, но это зависит от его состояния здоровья. Также, по его словам, в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента, правительства и представители силовых ведомств – в частности, генпрокурор и глава Службы безопасности.
  • 22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец пока не получал, но если пригласят, обязательно поедет. В ответ на это Корниенко сказал, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет.
Владислав Сердюк
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Слуга народа Владимир Зеленский
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