Зеленский приехал в Трускавец: общается с нардепами, ознакомился с рабочими группами

Президент Владимир Зеленский прибыл в отель Rixos в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции Слуги народа. Об этом сообщает пресс-служба СН.

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Зеленский прибыл приблизительно в 13:20.

"Президент ознакомился с работой каждой группы, которые нарабатывают план реформ на ближайшие два года", – сообщили в СН.

Участники выездного заседания фракции разделились на восемь групп и начали "брейншторм", в рамках которого они нарабатывают повестку дня реформ на 2021-2023 год в разных сферах. Затем они презентуют свои наработки. "Зеленский лично вносит предложения по шагам трансформации государства", говорят в пресс-службе.

1 октября фракция Слуга народа собралась в Трускавце на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента.

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко ранее рассказал о формате мероприятия и заявил, что не исключается приглашение спикера Рады Дмитрия Разумкова, но это зависит от его состояния здоровья. Также, по его словам, в Трускавец будут приглашены члены Офиса президента, правительства и представители силовых ведомств – в частности, генпрокурор и глава Службы безопасности.

22 сентября Разумков сообщил, что приглашения в Трускавец пока не получал, но если пригласят, обязательно поедет. В ответ на это Корниенко сказал, что "заседание фракции в Трускавце – это не свадьба", мероприятие будет совещанием фракции, и спецприглашений на него не будет.

Владислав Сердюк

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